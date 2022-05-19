На Юрия Шевчука завели дело о «фейках» про российскую армию

Сегодня в Советский районный суд Уфы поступили материалы по административному делу против лидера ДДТ Юрия Шевчука. Об этом написал в своем Instagram директор уфимского продюсерского центра «Радус» Радмир Усаев.

Как пишет «Фонтанка», судебное заседание пока не назначено. Дело рассмотрит судья Егорова.

По информации Радмира Усаева, протокол составили после концерта в Уфе 18 мая. После концерта силовики проникли за кулисы и удерживали Шевчука, не пропуская к нему директора коллектива. На входе в гримерку выставили силовой заслон из двух сотрудников в форме спецназа. Беседа проходила около часа, после нее Шевчуку дали подписать протокол.

На концерте Шевчук сказал: «Родина, друзья, это не [мягкое место] президента, которую надо все время мусолить, целовать. Родина — это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это Родина», — приводит слова артиста «Фонтанка».