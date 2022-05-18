84-й день боев: главное

В Киеве состоялось заседание по делу российского солдата Вадима Шишимарина. Его обвиняют в том, что в феврале он расстрелял мирного жителя в Сумской области. Подсудимый признал вину полностью.

Рассмотрение дела перенесли: сегодня выступил только адвокат защиты и было зачитано обвинение. Суд решил перенести слушание на завтра, чтобы всем хватило места: на заседание пришло около 150 журналистов.

Human Rights Watch задокументировал действия российских солдат, которые можно квалифицировать как военные преступления в Киевской и Черниговской областях, которые находились под контролем российских войск с конца февраля по конец марта.

Сотрудники правозащитной организации побывали в 17 населенных пунктах Киевской и Черниговской областей. Внесудебные казни подтвердились 22 раза, было 9 случаев незаконного лишения жизни, 6 потенциальных случаев насильственного исчезновения и 7 случаев пыток. Сотрудники записали 21 свидетельство мирных жителей о том, как их незаконно удерживали под стражей в нечеловеческих, унизительных условиях.

Заместитель руководителя департамента Европы и Центральной Азии в Human Rights Watch Георгий Гогиа сказал, что российские войска совершили множество жестоких, гнусных, зверских преступлений против гражданских. Они имеют явные признаки военных преступлений. Он призвал оперативно провести объективное расследование и привлечь виновных к ответственности.

Работа проводилась с 10 апреля по 10 мая. Сотрудники организации опросили 65 человек, среди которых были жертвы пыток и незаконных удержаний, родственники убитых. Правозащитники описали случаи, когда от нечеловеческого отношения и голода страдали в том числе дети.

Ранее Human Rights Watch уже публиковала материалы о 10 внесудебных казнях, совершенных российскими военными в Буче и некоторых других населенных пунктах.

Минобороны России заявило, что из «Азовстали» сдались 959 бойцов, среди которых 80 раненых. В Telegram-канале ведомства опубликовали видео с ранеными бойцами. На записи они говорят, что с ними нормально обращаются.

Мариуполь называют победой Путина. С помощью этого города Россия получила контроль над Азовским морем и сухопутный путь в Крым.

Но судьба военных неясна. Кремль говорит о том, что с пленными будут обращаться в соответствии с международными нормами права. Украина планирует обменять защитников Мариуполя. Депутаты Госдумы предлагают судить их и даже применить смертную казнь. Следственный комитет планирует допросить эвакуированных бойцов.

Международный уголовный суд направил в Украину 42 эксперта. Они будут расследовать возможные военные преступления в Буче и других городах. Среди них следователи, судебно-медицинские эксперты и вспомогательный персонал. Ранее в Украине начали работать французские судмедэксперты.

Британская разведка сообщила, что двоюродный брат Кадырова мог руководить захватом Мариуполя.

Из-за серьезных потерь российских войск чеченские силы, которые, вероятно, состоят из нескольких тысяч боевиков, сосредоточили на мариупольском и луганском направлениях.

Эти подразделения могут состоять как из отдельных добровольцев, так и из подразделений Национальной гвардии, которые обычно занимаются обеспечением власти главы Чечни Рамзана Кадырова.

Кадыров, вероятно, осуществляет личный надзор за развертыванием войск, заключает разведка. Его двоюродный брат Адам Делимханов, по мнению спецслужб, выполнял функции чеченского полевого командира в Мариуполе.

Боевое развертывание такого разрозненного контингента демонстрирует серьезные проблемы России с ресурсами в Украине и, вероятно, способствует разобщению командования, которое продолжает мешать операциям.

Институт изучения войны сообщает о возможной сделке по эвакуации между Кремлем и Киевом. Поэтому бойцы сдались в плен. Кремль мог согласиться на условную капитуляцию защитников «Азовстали», чтобы быстрее объявить Мариуполь полностью своим.

Управление военной разведки Украины сообщило, что Минобороны России в спешном порядке готовит пресс-тур иностранных журналистов по оккупированным территориям Украины. Победа в Мариуполе необходима была Кремлю из-за неудачного форсирования реки Северский Донец. В операции могли погибнуть больше 400 российских военных.

В последние несколько недель российские силы усилили артиллерийский обстрел украинских приграничных населенных пунктов в Черниговской и Сумской областях. Российские войска также продолжают ограниченное наступление на Донбассе. Однако серьезного продвижения и успехов пока нет, что начинает вызывать критику даже со стороны некоторых депутатов в Госдуме.