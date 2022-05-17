В Псковской области прекратили дело о «дискредитации армии» против учительницы

Палкинский районный суд Псковской области прекратил дело о «дискредитации армии» против 61-летней учительницы Любови Жильцовой, сообщает «Север.Реалии»*. Она сфотографировалась возле школьной доски с плакатом «Нет войне».

Фотографию Жильцова опубликовала на своей странице ВКонтакте 25 февраля. Полицейские приезжали к ней в школу, где она работает 30 лет. Учительница пояснила, что она выражала свое отношение к войне как к явлению и вину не признала. Суд не нашел в ее действиях состава преступления.

Сегодня в Бурятии учительницу оштрафовали на 40 тыс. рублей, сообщают «Люди Байкала». Она разговаривала с учениками о том, что «любая война — это плохо, что нельзя желать смерти украинцам и испытывать к ним ненависть». В полицию запись разговора с учениками отнесла мать ученицы, которая решила включить диктофон во время разговора. Суд не принял во внимание ее доводы о том, что она имела право заниматься воспитанием детей, а сама итоговая запись была смонтирована: из 40 минут урока в ней осталось всего 8.

Ученики также доносили на своих учителей как минимум еще и в Пензе, Архангельске и на Сахалине. Последнюю — Марину Дуброву — уволили за пацифистскую позицию 6 апреля, пишет «Сибирь.Реалии»*.

В Смоленской области учительницу Александру Коротаеву из деревни Шестаково 12 мая оштрафовали на 30 тыс. рублей из‑за аватарки «Нет войне». Но аватарку она не удалила, добавив, что в школе многие поддержали ее позицию, так «формируется гражданское общество», пишет "7х7".

*«Север.Реалии» и «Сибирь.Реалии» Минюст России признал иностранными агентами.