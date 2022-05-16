«Досье»: за Навальным следили детективы из частного агентства «Тень»

Центр «Досье» выяснил, что параллельно с сотрудниками ФСБ слежку за Алексеем Навальным и его семьей вели частные детективы агентства «Тень». Они «вели» политика вплоть до дня отравления.

Агентство «Тень» расположено в Рязани. Сотрудники агентства служили в Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) по Рязанской области, а после ликвидации службы занялись частным сыском.

Крупнейшими заказчиками были российские госкорпорации, в том числе начальник Научно-технической службы (НТС) ФСБ генерал-полковник Эдуард Черновольцев. Ему подчиняются ключевые подразделения ФСБ, обеспечивающие спецсвязь, прослушку, контроль за российским интернетом, а также Институт криминалистики ФСБ, где с советских времен разрабатывались смертельные яды. Подчиненные генерала участвовали в отравлениях Алексея Навального, писателя Дмитрия Быкова и политика Владимира Кара-Мурзы, добавляет «Досье».

Расследователи в 2021 году выяснили, что в отравлении Навального участвовали сотрудники ФСБ — их удалось вычислить после анализа авиаперелетов политика. Но его сопровождали и детективы агентства «Тень». Они были с Навальным в Новосибирске, Калининграде, следили за ним за рубежом. Совпадения были как минимум по четырем пассажирам, которых объединяет место работы: они трудятся частными детективами в рязанском агентстве «Тень».

С 2016 года детективы побывали в Австрии, Германии, Франции, Испании, Литве, Латвии, Узбекистане, Турции, Швейцарии, Греции, Грузии, Чехии, Таиланде, Финляндии, Бельгии, Сербии, Армении и Беларуси. Они много курсировали между Хабаровском, Новосибирском, Москвой, Санкт-Петербургом, Краснодаром и Калининградом. С маршрутами Навального, его семьи или коллегами по ФБК* в центре «Досье» обнаружили как минимум шесть совпадений.

Бывший сотрудник наружки из московского главка МВД подтвердил «Досье», что ФСБ довольно часто привлекает для спецмероприятий за границей сотрудников со стороны. А в структуре управления «М» ФСБ и вовсе был создан отдел, который курирует всевозможные охранные агентства и частных сыщиков. Это необходимо, чтобы не светить своих сотрудников, добавляет источник издания. В самом детективном агентстве на вопросы журналистов не ответили.

*Фонд борьбы с коррупцией признали экстремистской организацией.Фото: memohrc.org