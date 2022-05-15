Лавров: России объявили тотальную гибридную войну

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 14 мая на заседании совета по внешней и оборонной политике заявил, что Москва стала целью «тотальной гибридной войны» Запада. Но санкции страна выдержит благодаря более тесным отношениям с Китаем, Индией и другими странами, пишет Reuters.

Он добавил, что Россию пытаются изобразить как агрессора. Последствия тотальной гибридной войны коллективного запада, по мнению Лаврова, почувствуют на себе все. Сколько это все продлится по срокам – прогнозировать трудно, добавил министр. По его мнению, Россия делала все, чтобы избежать прямого столкновения, но сейчас страна приняла брошенный вызов.

По поводу санкций Лавров добавил, что они были практически всегда в том или ином виде. По поводу заморозки почти половины российских валютных резервов в сумме 640 млрд долларов он добавил, что никто не застрахован от экспроприации и «государственного пиратства». Но все равно попытки изоляции России обречены на провал.

Помимо Китая и Индии Москва планирует налаживать отношения с Египтом, Алжиром, странами Персидского залива, Азией, Африкой и Латинской Америкой. Только в Индию Россия продала вдвое больше сырой нефти за последние два месяца, чем за весь 2021 год.

Однако, несмотря на заявления Лаврова, сокращение российской экономики может составить от 8,8% до 12,4%. Восстановление экономики эксперты не ожидают раньше 2026 года. Годовая потребительская инфляция ускорилась в апреле до 17,83%, самого высокого уровня с 2002 года.