CNN: Путин готовится к затяжному конфликту в Украине

Американские эксперты рассуждают о планах президента России Владимира Путина. Ядерного удара в США боятся уже меньше, хотя и не отрицают такую возможность: Путин уже показал, что ему не важны массовые смерти и разрушения. Как пишет CNN, вмешательство Запада может загнать президента РФ в угол, поэтому о его дальнейших шагах думать сложно.

Пока Россия и США не находятся на той же стадии конфронтации, что во время кризиса 1962 года. Однако из-за стратегического провала в Украине Путин может быть загнан в угол. Он не сможет сейчас выйти из конфликта, союзники продолжают поставлять в Украину вооружение и другую помощь, а потому, вероятнее всего, готовится к затяжному противостоянию.

Палата представителей Конгресса США накануне одобрила пакет помощи Украине на сумму около 40 млрд долларов. По словам президента США Джо Байдена, цель США — защитить себя от прямого конфликта с Россией и помочь Украине. Но, по словам Байдена, Путину придется искать выход из украинского конфликта. Хотя пока неясно, какие «достижения» в Украине российский президент может объявить победой.

Единственным вариантом ухода Путина сейчас, похоже, является капитуляция и молчаливое признание того, что усилия Запада в сочетании с яростным украинским мужеством взяли верх над ним. Такую позицию ему принять политически невозможно. Однако пока нет прямых признаков того, что Путин может пойти на риск ядерной конфронтации или пойдет на самоубийство. Директор национальной разведки Эврил Хэйнс заявила комитету Конгресса, что сейчас «нет неминуемой возможности применения Путиным ядерного оружия». Директор разведывательного управления министерства обороны генерал-лейтенант Скотт Берриер сказал, что эта оценка охватывает в том числе тактическое ядерное оружие и боевые устройства.

При этом пока в США не видят движений Путина к поиску выхода, несмотря на то что Россия превращается в государство-изгой, а бои приносят стране экономический, политический и стратегический ущерб. Кремлевский лидер следует собственной логике, добавляет CNN. Если он не сможет контролировать всю Украину или свергнуть ее правительство, то возможны масштабные разрушения, которые помешают нормальному функционированию экономики, и этим он накажет стремление Украины присоединиться к Западу.

В любом случае, считает Хэйнс, Путин сейчас готовится к «затяжному конфликту в Украине, в ходе которого он намерен достичь целей за пределами Донбасса». Однако его военная мощь не соответствует амбициям.

«Нынешняя тенденция увеличивает вероятность того, что президент Путин прибегнет к более радикальным средствам, включая введение военного положения, переориентацию промышленного производства или потенциально эскалацию военных действий, чтобы высвободить ресурсы, необходимые для достижения его целей, по мере затягивания конфликта или если Россия будет проигрывать в Украине», — сказала Хэйнс.

Уговорить Путина решить конфликт дипломатическим путем вряд ли получится. Он уже проигнорировал массу призывов с самых разных сторон о прекращении огня.