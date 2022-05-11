Путин назначил пять новых глав регионов

Губернаторы Саратовской, Томской, Кировской областей и Марий Эл объявили вчера об отставке. Глава Рязанской области сообщил, что больше не будет баллотироваться на новый срок. Владимир Путин назначил пятерых врио губернаторов регионов.

Как пишет ВВС, губернатор Томской области Сергей Жвачкин сообщил, что его решение поддержал президент. Среди аргументов он отметил, что нужно давать дорогу молодым, а ему уже 65 лет. Он занимал пост с 2012 года, ранее работал в Газпроме.

Глава Кировской области Игорь Васильев также сказал, что его решение поддержал Путин, а уволиться он решил в связи с приближением окончания срока полномочий. В будущем он планирует работать на федеральном уровне. Он был назначен на пост в качестве врио в 2016 году, а в 2017 году избирался.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев возглавлял регион с весны 2012 года. Он планирует сосредоточиться на другом направлении, работать и баллотироваться на новый срок не будет.

Глава Марий Эл Александр Евстифеев занимал пост главы республики с сентября 2017 года. Он также добавил, что уходит в связи с окончанием полномочий.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов сообщил, что не собирается выдвигаться на новый срок. Регионом он руководил с 2017 года.

Путин назначил врио главы Республики Марий Эл Юрия Зайцева, врио губернатора Кировской области Александра Соколова, врио губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, врио губернатора Рязанской области Павла Малкова, а Томскую область возглавит Владимир Мазур.

В апреле ожидалось, что Путин объявит об отмене или отсрочке губернаторских выборов. Источники нескольких изданий подтверждали, что подобные инициативы рассматриваются.

Как отметил в своем Telegram-канале политолог Александр Кынев, это были плановые отставки, которые еще с осени на столе.

«‎У всех пяти полномочия кончаются в сентябре. И по хорошему замены должны были быть в феврале-апреле. Но затянули из-за понятных событий. Реально никто из пяти дальше работать не хотел, сейчас тем более, — объясняет Кынев. — Так что можно сказать, что центр начал вспоминать про внутреннюю политику».

Политолог также отметил, что кроме общего мотива истечения полномочий во всём другом они разные.

«Старый коллега Путина и выходец из КГБ Васильев, кириенковский технократ Любимов, старый коллега Кириенко по ПФО Евстифеев, представитель старой газпромовской элиты Жвачкин, володинец Радаев. У Васильева и Евстифеева катастрофические результаты выборов в сентябре 2021, плюс у Васильева ещё и коррупционные скандалы в администрации. Любимов реально почти не руководил, всё решали замы. Жвачкин явно не очень стремился, хотя был неплохой по общим меркам губернатор со стабильной командой, точно не самодур. У Радаева высокий антирейтинг, а в сентябре еще и выборы облдумы. Так что причины у всех свои, общее — что ротацию затянули. Спецоперация к отставкам не имеет отношения, и это не демарш», — уверен политолог.