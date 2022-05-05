71 день боев: главное

Агентство Reuters опубликовало расследование о том, какие подразделения участвовали в захвате Бучи в Киевской области. По данным издания, к военным преступлениям могут быть причастны подразделение «Витязь» Росгвардии, 76-я десантно-штурмовая дивизия из Пскова и по крайней мере три подразделения из Чечни. Об участии Росгвардии стало известно впервые. Журналисты смогли найти удостоверение личности ефрейтора Константина Коршунова. Из Пскова установлена личность десантника Александра Логвиненко.

В одном из брошенных минометных ящиков нашли указания на то, что орудия были проверены офицерами из подразделения 74268. Оно базируется в Пскове

Журналисты опросили больше 90 жителей Бучи, что позволило установить личность некоторых военных. Люди также рассказали о пытках, которые применяли российские военные.

Украинская сторона опубликовала недавно об установлении личности нескольких военнослужащих, которые служили в 64-й отдельной мотострелковой бригады Сухопутных войск РФ. Несколько человек из них сообщили СМИ, что уже не служат в армии.

Минобороны России отрицает причастность российских войск к возможным военным преступлениям.

Reuters также пишет, что регулятор Европейского Союза по авиационной безопасности (EASA) предупреждает о повышенных рисках для авиакомпаний. Из-за боевых действий возможны нападения на гражданские самолеты, а также повышен риск кибератак. Из-за вероятности глушения электронных средств, могут быть также проблемы с навигацией. Самолеты могут подвергнуться ракетному или радиолокационному наведению.

CNN сообщает, что в Мариуполе проходят ожесточенные бои. Российские военные прорвались на территорию завода "Азовсталь". Минобороны России сообщило об открытии гуманитарных коридоров 5, 6 и 7 мая. Украинская сторона сообщила, что российские войска препятствуют эвакуации гражданского населения.

В то же врем в Мариуполе замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко совместно с сенатором Андреем Турчаком и главой ДНР Денисом Пушилиным открыли памятник украинской бабушке, которая вышла к украинским солдатам со Знаменем Победы, пишут “Известия”. Бабушку с флагом стали использовать в качестве символа поддержки “спецоперации” в Украине.