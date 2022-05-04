«Проект»* проанализировал неудачи России в Украине

С самого начала «спецоперация» не задалась, выяснили журналисты «Проекта»*. Некоторые чиновники были просто шокированы решением президента, а чиновники не успели составить план действий в экономике или пропаганде. Обеспечение армии оказалось таким, что солдатам оказалось нечего есть. Что еще пошло не так?

Несмотря на то, что у некоторых чиновников начало «спецоперации» вызвало ужас и тревогу, через некоторое время они в лучших традициях кремлевских методичек начали призывать сплотиться. Все несогласные с этим решением замолчали: собеседник, близкий к руководству «Единой России» сказал, что с колеблющимися провели профилактические беседы.

За время боевых действий «Проект» поговорил с десятком собеседников — чиновников и подрядчиков Кремля — и все они повторяют, что не понимают, каких целей Россия добивается на Украине. И признавались — во всем, что касается проведения спецоперации, от пропаганды и до отправки войск на Украину, царят хаос и неразбериха.

Срочники, которые были

Высшее руководство страны было удивлено тем, что в «спецоперации» участвуют срочники. Доля солдат срочной службы в некоторых подразделениях, в том числе на затонувшем крейсере «Москва», превышала 50%. Были случаи, причем повсеместно, когда военнослужащие оставались даже без сухпайков. С обмундированием тоже были проблемы, не редкостью были обморожения.

В этих условиях срочники провели много дней — российское руководство слишком долго осознавало ошибки и еще дольше их исправляло. Минобороны признало единичные случаи отправки срочников, но, по данным издания, некоторых солдат вывозили с линии фронта в конце марта. И там еще оставались не эвакуированные бойцы.

Контролировать занятые территории должна была Росгвардия. Но воевать их не учили, и они передвигались в небронированных машинах, везли с собой шлемы и дубинки.

Недопереговоры

Переговоры показали, что Путин в них не особо заинтересован. Путин предложил организовать диалог Роману Абрамовичу, тот отправился за деталями к курирующему Украину Дмитрию Козаку. Но затем начались сложности — переговоры то отменяли, то задерживали.

С главой переговорной делегации Владимиром Мединским Путин отказался. Он получал отчеты от Козака и главы администрации президента Антона Вайно.

Сложности смыслов

Когда украинские переговорщики спросили, что означает «денацификация» Украины, те не смогли сформулировать ответ.

Сложность с определением возникла и у пропагандистов. Телеведущий Дмитрий Киселев в своих «Вестях недели» не менее семи минут разъяснял смысл «денацификации». «Денацификация может быть лишь принудительной», — повторял он в выпусках 27 февраля и 6 марта. Но в апрельских выпусках он либо не использовал термин вообще, либо делал это по разу за весь выпуск.

Проблему выявили телефонные опросы, в том числе об отношении россиян к основным тезисам пропаганды. Выяснилось, что люди не понимают, что такое «денацификация». Опросы показывали, что население хочет только одного — объявления о победе. Достичь ее не получалось и приходилось регулярно придумывать новые объяснения. Это неизбежно вело к путанице, не добавляли ясности и заявления по поводу отступления от Киева, и о потерях, которые Дмитрий Песков называл «значительными».

*«Проект» признан в России нежелательной организацией