Шпионаж и подстрекательство к госизмене: в Госдуме оценили видео от ЦРУ

Видео на ютуб-канале ЦРУ появилось 2 мая. В нем рассказывается о том, как россиянам установить безопасный виртуальный контакт с ведомством. Председатель думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев оценил это как подстрекательство к госизмене, шпионаж и вербовку россиян.

По его словам, правительственные структуры США активизировали попытки установления многовекторных прямых контактов с жителями России на фоне «спецоперации». Комиссия фиксирует все случаи вмешательства во внутренние дела России, а правоохранительные органы дадут им оценку.

«Помимо уже ставшего традиционным вмешательства во внутренние дела такое взаимодействие вообще подпадает под уголовную квалификацию: это неприкрытая попытка вербовки, шпионаж и подстрекательство к госизмене», — рассказал Пискарев.