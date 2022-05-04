В ВС Беларуси прошла внезапная проверка сил реагирования

Целью проверки в ведомстве называют оценку готовности и способности личного состава к оперативному реагированию на возможное возникновение кризисных ситуаций. Военные будут действовать на незнакомой местности в условиях быстро меняющейся обстановки.



Техника будет проезжать по дорогам общего пользования, из-за чего могт возникнуть проблемы с перемещениями. Жителей просят быть внимательнее.





Состав сил будет наращиваться поэтапно, привлекут сухопутные войска и воздушные силы. Проверка комплексная: Минобороны оценит и готовность систем обеспечения.





«Проводимые мероприятия являются одной из наиболее эффективных форм обучения войск и не несут никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности», – добавили в Минобороны.



