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#Новости

В ВС Беларуси прошла внезапная проверка сил реагирования

04.05.2022

Мероприятия должно проверить готовность подразделений к «кризисным ситуациям»
Минобороны Беларуси сообщило, что сегодня началась внезапная проверка сил реагирования. Все воинские части и подразделения должны будут отработать вопросы приведения в боевую готовность, совершить марш в назначенные районы и выполнить учебно-боевые задачи.

Целью проверки в ведомстве называют оценку готовности и способности личного состава к оперативному реагированию на возможное возникновение кризисных ситуаций. Военные будут действовать на незнакомой местности в условиях быстро меняющейся обстановки.
Техника будет проезжать по дорогам общего пользования, из-за чего могт возникнуть проблемы с перемещениями. Жителей просят быть внимательнее.

Состав сил будет наращиваться поэтапно, привлекут сухопутные войска и воздушные силы. Проверка комплексная: Минобороны оценит и готовность систем обеспечения.

«Проводимые мероприятия являются одной из наиболее эффективных форм обучения войск и не несут никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности», – добавили в Минобороны.


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