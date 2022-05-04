В Приднестровье заявили о попытке теракта

МВД Приднестровья сообщило о попытке теракта в селе Маяк. В апреле здесь взрывом уничтожило две радиовышки, транслировавшие российское радио. Сейчас в МВД заявили об обнаружении ночью 3 мая беспилотника, к которому было прикреплена взрывчатка.

На месте происшествия следственная группа обнаружила , дрон диаметром около 1,5 метров из разных комплектующих. Он способен перемещать грузы до 20 кг на расстояние до 30 километров.

К аппарату была приделана пятилитровая канистра с неизвестной коричневой жидкостью и пластиковый бокс длиной примерно 60 см и 25 см в диаметре. В боксе было 2 кг пластида с детонаторами, которые должны были сработать дистанционно.

Власти Приднестровья заявили, что беспилотник запустили с украинской стороны. Возможно целью назвали ангар с механизмами для охлаждения трансформаторов радиотелецентра.