ФСБ уговаривает вернуться уехавших из России

Правозащитный проект “Первый отдел” сообщает о нескольких случаях, когда к родственникам эмигрантов приходили сотрудники ФСБ. Они вызывали их на беседу и просили уговорить уехавших близких вернуться в Россию.

Адвокатам сейчас известно о минимум пяти подобных случаях. Вернуться просят тех, в отношении кого уже проводились оперативно-розыскные мероприятия, например, осмотр жилища. Но уголовных или административных дел в отношении них заведено не было, обвинения не предъявлялись. Некоторым на словах заявили, что ищут госизменников, шпионов и “пособников СБУ”.

Многим удалось уехать из России. И теперь их родственников стали приглашать на беседы в ФСБ. Силовики вызывают членов семей на опросы и уговаривают вернуть родных в Россию. “Видимо, кто-то очень хочет повышения по службе за поиск “шпионов”, – заключают правозащитники.