DW*: какие вооружения в обход санкций поставляла России Германия

Еврокомиссия в апрельском пакете санкций против России ликвидировала последнюю возможность для обхода запрета на поставку вооружения. По этому механизму европейские оружейные производители могли продавать России товары «двойного назначения». Покупатель должен был подтвердить, что покупка необходима для мирных целей.





Германия за этот период продала на 121 млн евро, отмечалось в расследовании The Telegraph. Согласно отчётам об экспорте вооружения Федерального министерства экономики и защиты климата, журналисты выяснили, что Россия получила два спасательных ледокола за 119 млн евро в 2015 году по контракту от 2012 года. Судна "Берингов пролив" и "Мурман", предназначены для спасательных операций, буксировки, поисковых работ и защиты окружающей среды при аварийных разливах нефти, говорится на сайте производителя Nordic Yards.



В 2016 году из общего объема военного экспорта в 6,8 млрд евро Германия выдала лицензии на продажу в Россию охотничьих винтовок на 30 тысяч евро для гражданского использования.

В 2017 году Германия продала России ракетное топливо для космических аппаратов за 2,5 млн евро. Санкционный пакет позволял совершать такие сделки, если речь шла о программе запусков европейских космических аппаратов. Топливо должны били использовать для совместной миссии на Марс – ExoMars.





В 2018 году Германия выдала лицензию на поставки в Россию «вездеходов с защитой» за 204 тысячи евро. Машины однако предназначались для работы миссии ЕС в стране, но формально были отмечены как поставки в Россию. Такие машины используют для перевозки сотрудников посольств и различных международных миссий по всему миру.





В итоге с 2015 по 2020 годы Германия выдала лицензий на экспорт оружия на 39,4 млрд евро, на Россию пришлось 0,3% всех разрешений.





Товаров двойного назначения в 2020 году было экспортировано на 366 млн евро. Это различная высокотехнологичная электроника, датчики и лазеры, которые можно использовать в производстве оружия, писала немецкая газета Welt am Sonntag. Ее могли использовать для производства российских военных беспилотников.





Франция поставляет 44% европейского оружия в Россию – на общую сумму в 152 млн евро начиная с 2015 года, цитирует The Telegraph данные Еврокомиссии.





В мае 2016 года Генеральный секретариат по вопросам национальной обороны и безопасности Франции одобрил восемь заявок на гарантийный ремонт и замену оборудования, контракты на которое были заключены до 2014 года, а также четыре заявки на исполнение контрактов, заключённых до 2014 года. Речь шла о тепловизорах и инфракрасных камерах, необходимых для дальнего дневного и ночного обнаружения целей и управления огнем. Это оборудование позволило модернизировать российские танки. После 2014 года новых контрактов не было.





Москва, по данным базы SIPRI, с 2014 по 2021 год стала крупнейшим покупателем оружия у Украины после Китая. Украина передала России лицензии на производство транспортных самолетов Ан-148. Их собрали на Воронежском авиастроительном заводе по украинской лицензии.



Детали для производства были поставлены, вероятнее всего, до вступления в 2014 году в силу запрета на экспорт. Возможно Россия завершила производство с использованием компонентов-заменителей.







*DW признана в России иностранным агентом



