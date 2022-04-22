The Guardian: комиссия ООН подтвердила убийства в Буче

Отделение ООН по правам человека заявило, что 50 мирных жителей в Буче были убиты. Как пишет The Guardian, у многих были следы пыток, подтвердились при расследовании и массовые казни.

В ООН предупредили об "ужасающую историю нарушений в отношении гражданского населения". При работе в Буче мониторинговая миссия организации документально подтвердила незаконное убийство 50 человек.

По словам верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, почти у каждого жителя есть история о смерти родственника, соседа или незнакомца. В организации подчеркнули, что Буча не единичный инцидент, только из районов Киева, Харькова, Сум поступили сообщения о более чем 300 незаконных убийствах гражданских. Также все чаще звучат заявления о сексуальном насилии в отношении женщин, мужчин, девочек и мальчиков со стороны российских военных.

По словам Бачелет, миссия уже описала ужасающую историю нарушений в отношении мирного населения. Она заявила, что “эта бессмысленная война должна прекратиться”, а участники конфликта должны соблюдать нормы международного права. Это означает, что нужно отличать военные цели от гражданских, не убивать мирных жителей и не совершать сексуальное насилие.

О массовых убийствах мирных жителей в Буче и других городах Киевской области стало известно после вывода оттуда российских войск. Минобороны заявило, что все это - фейки и постановка. Украинская сторона сообщала о 410 телах мирных жителей. Многие из них были со следами пыток.

REUTERS/Valentyn Ogirenko