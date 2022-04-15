NYT: российские войска были близки к взятию Мариуполя

The New York Times сообщило, что сегодня российские войска были близки к взятию Мариуполя. Но войска Украины выдержали шесть недель бомбардировок и обстрелов. Сейчас две группы войск сосредоточились в двух местах в городе: в городском порту и на сталелитейном заводе.

В Минобороны России сообщали, что в Мариуполе в плен сдались более тысячи военных Украины. Но эти утверждения опроверг советник мэра города Петр Андрющенко. По его словам, российская армия взяла в плен часть военных, но массовой капитуляции не было. Он добавил, что въезд в город строго контролируется Россией.

На брифинге сегодня официальный представитель Минобороны Украины Александр Мотузняк заявил, что впервые в Мариуполе использовали бомбовые удары длинными бомбардировщиками.

Из Мариуполя сообщили сегодня, что в город прибыли 13 мобильных крематориев, а российские войска начали эксгумировать тела мирных жителей, а новых погибших строго запрещено хоронить. Куда будут их увозить и для чего, жители не знают. По их предположениям, тела хотят кремировать, чтобы стереть следы преступлений в городе. Число погибших мирных жителей в Мариуполе оценивают в 20 тысяч человек.