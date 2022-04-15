Москалькова отреагировала на доклад ОБСЕ о военных преступлениях России

ОБСЕ представила доклад о военных преступлениях в Украине 13 апреля. Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова отреагировала на него сегодня. По ее словам, обстрел роддома и драмтеатра в Мариуполе – фейки. Миссия ОБСЕ признала эти факты военными преступлениями.

О других подтвержденных нарушениях международного права Москалькова не упомянула. Миссия работала в Украине несколько недель. По словам омбудсмена, подготовленный доклад не отражает точку зрения России. Однако эксперты миссии отмечали в начале доклада, что информировали Россию о проведении исследования, но им рекомендовали пользоваться официальными данным из брифингов.

О роддоме Москалькова сообщила, что это была постановка. Якобы ВСУ эвакуировали роддом, а потом в нем оборудовали огневые точки. На первых кадрах, по ее словам, не было раненых. О драмтеатре сообщалось, что в нем планируется провокация для обвинения российской армии. Москалькова также добавила, что ОБСЕ не замечала долгое время обстрелы мирных жителей Донбасса.

Между тем, в ОБСЕ указали и на другие нарушения прав человека и международных конвенций российской армии: убийства мирных жителей, изнасилования, пытки и похищение людей, использование запрещенных боеприпасов неизбирательного действия, использование символов Украины, гражданских лиц и гуманитарных миссий для перевозки войск. Со стороны Украины также были выявлены нарушения международных конвенций в случаях обращения с пленными, распространение оружия среди гражданского населения.