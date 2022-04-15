Большинство погибших в Буче имеют огнестрельные ранения

В Буче продолжают эксгумировать тела из братской могилы у храма Андрея Первозванного. По данным мэрии, сообщает “Настоящее время”*, в городе обнаружили 413 погибших. У большинства из них – огнестрельные ранения.

Reuters сообщало, что на помощь украинцам в Бучу 13 апреля прибыли судебно-медицинские эксперты. В братской могиле найдены в том числе обгоревшие тела женщин и детей. Точно установить, как были убиты жители, помогут эксперты.

Россия отрицает убийства мирных жителей на территориях, где присутствовали российские войска. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что здесь международные эксперты могут своими глазами убедиться, что это за “фейк” в Буче.

“Настоящее время”* писало 14 апреля, что работы ведутся и на второй обнаруженной братской могиле. Пока осмотрено 57 тел, почти все из них с огнестрельными ранениями, у некоторых связаны руки и ноги. Устанавливается пол, возраст, проводят опись верхней одежды и телесных повреждений. После этого – отправляют на судмедэкспертизу. Мэр Бучи Анатолий Федорук заявлял, что опознано 163 погибших.

*”Настоящее время” признано в России СМИ иностранным агентом

REUTERS/Valentyn Ogirenko