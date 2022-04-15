Минобороны подтвердило удары по Киеву

По заявлению Минобороны сегодня ночью в пригороде Киева нанесли удар по Жулянскому машиностроительному заводу “Визар”. В министерстве уточнили, что уничтожены цеха производства и ремонта зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности, а также противокорабельных ракет.

В будущем количество и масштабы ударов по Киеву будут наращивать, если продолжатся атаки на российской территории. Украина не признает участие в нападениях.

Помимо этого российскими ПВО в Черниговской области сбит вертолет Ми-8. Именно он 14 апреля, по данным Минобороны, совершил авианалет на Климово в Брянской области. В Харьковской области сбили истребитель Су-27.

Первые угрозы в ведомстве сделали 13 апреля, а после этого, 14 апреля, в нескольких населенных пунктах Белгородской и Брянской областей были взрывы. Пострадало несколько человек, разрушено около сотни домов.