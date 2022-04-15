В Белгородской области обстрелы были еще одном селе

Вчера в Белгородской области сообщили об обстреле села Сподарюшино и Безымено. Позже появились сведения об ударах в Журавлевке.

Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков, сейчас из Сподарюшино эвакуировали жителей, 10 человек размещены в ПВР в селе Грайвороне. В Сподарюшино работает следственная группа.

В Журавлевке есть повреждения жилых домов, социальных объектов. Один человек пострадал – мужчина 37 лет получил осколочное ранение в предплечье. В селе объявили режим ЧС, вывезли людей. Что делал в доме пострадавший мужчина после объявления ЧС будут выяснять позже.

Вчера сообщалось об обстрелах в Брянской области, ранее минометные обстрелы погранпункта были в Курской области. В Брянской области в селе Климово пострадали семеро человек, среди которых беременная женщина. Повреждено 100 домов, два из них полностью сгорели.

Украинская сторона отвергает обвинения в нападении на российские населенные пункты. В Минобороны РФ 13 апреля заявляли, что если будут наноситься удары по территории России, то российская армия нанесет удары в том числе и по Киеву.