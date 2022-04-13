Baza: в “Аэрофлоте” прошли обыски

Telegram-канал Baza сообщил сегодня о проведенных 12 апреля обысках в офисе “Аэрофлота” на Арбате. Спецслужбы интересовались документацией в отделе маркетинга – именно его возглавлял с 2018 по 2022 год Андрей Панов. Его колонку с призывом сопротивляться путинскому режиму любыми способами опубликовала газета Financial Times.

Обыски продолжались весь день 12 апреля. Источники Базы подтвердили, что «обыски проходили именно в вотчине Панова». Сам Панов сейчас находится в Израиле.

По последним данным сотрудники ФСБ провели выемки документов и жестких дисков в отделах, связанных с департаментами маркетинга, стратегии и качества продуктов.

Особенное внимание спецслужбы привлекли документы, связанные с консалтинговой компанией «Bain & Company», в которой был партнером Андрей Панов. С компанией у “Аэрофлота” в 2019 году был заключен контракт на разработку маркетинговой стратегии до 2023 года для авиакомпаний «Аэрофлот», «Россия», «Аврора» и «Победа». Стоимость контракта составила 194 млн рублей при стартовой цене 209,1 млн рублей.

В “Аэрофлоте” ожидают продолжения обысков. Нескольких сотрудников департамента вызвали на допрос.