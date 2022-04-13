FT: бывший замгендиректора “Аэрофлота” призвал саботировать сделки

Financial Times опубликовало колонку Андрея Панова, бывшего заместителя гендиректора “Аэрофолота”. После начала “спецоперации” в Украине он покинул пост и Россию. Он призвал всех бизнесменов сопротивляться путинскому режиму любыми доступными способами.

По мнению Панова, погибшие мирные жители, разрушенные дома, миллионы беженцев – все это повод прекратить огонь немедленно. По его словам, он стал одним из двух российских топ-менеджеров, который публично осудил “спецоперацию”. Он лично знает еще двоих, кто уехал и России и не планирует возвращаться, но они промолчали.

Все российские компании продолжают вести бизнес как обычно. Санкции, высокая инфляция – все это мешает. И многие считают, что ничего не могут изменить. Но это не так.

“Вы можете уйти на пенсию, уволиться, вы можете саботировать военные действия, откладывая или игнорируя каждую сделку или контракт, которые поддерживают военное вторжение или российскую пропаганду”, – заявил Панов. Он добавил, что можно не посылать сотрудников на Z-парады, рассказывать им правду, а не транслировать пропаганду. Можно рассказывать об экономической катастрофе, которая нарастает с каждой новой неделей конфликта.

Андрей Панов добавил, что многие верят тому, что говорит Кремль. Он призвал коллег искать российские независимые СМИ или международные новости. “Посмотрите на фотографии разрушенных городов, разрушенных зданий и дорог, мертвых женщин и детей. Понимание ужасов войны — это вызов, но как только вы узнаете, что происходит, все остальное будет просто”, заключил он. Потом останется только действовать со всей волей и изобретательностью, которыми славятся российские управленцы.