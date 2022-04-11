Канцлер Австрии встретится с Путиным

Как сообщил на своей странице в Twitter федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер, он будет в Москве утром. Он подчеркнул, что Австрия сохраняет нейтралитет в военном отношении, но имеет четкое отношение к боям в Украине. Нехаммер подчеркнул, что необходимо организовывать гуманитарные коридоры, прекратить огонь. Все военные преступления необходимо расследовать.

О своем визите он проинформировал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, председателя европейского Совета Шарля Мишеля, президента Турции Реджепа Эргдогана, канцлера Германии Олафа Шольца и президента Украины Владимира Зеленского.

Карл Нехаммер побывал 9 апреля в Киеве, где встретился с премьер-министром Украины Денисом Шмыгаль. Стороны обсудили санкции, необходимость усиления давления на Россию и планы по созданию восстановительного фонда.