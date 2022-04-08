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#Новости

Полиция задержала подозреваемых в нападении на Дмитрия Муратова

08.04.2022

Один из нападавших находится в отделении московского МВД

Полиция сообщила о задержании одного из нападавших на главного редактора и лауреата Нобелевской премии Дмитрия Муратова. Вчера его облили краской в вагоне поезда Москва-Самара. 

Как пишет “Новая газета. Европа”, задержан 37-летний Илья Марковец, который рассказал полицейским, что против предателей и поэтому совершил такой поступок. При обследовании в больнице, у Муратова диагностировали ожог глаз и конъюнктивы, роговица цела. 

Инцидент произошел вчера вечером. Двое нападавших представились проводнику провожающими и вошли в вагон. Один из них выкрикнул: «Вот тебе за наших пацанов!» и облил Дмитрия Муратова красной краской. 


Фото: "Новая газета. Европа"

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