Полиция задержала подозреваемых в нападении на Дмитрия Муратова

Полиция сообщила о задержании одного из нападавших на главного редактора и лауреата Нобелевской премии Дмитрия Муратова. Вчера его облили краской в вагоне поезда Москва-Самара.

Как пишет “Новая газета. Европа”, задержан 37-летний Илья Марковец, который рассказал полицейским, что против предателей и поэтому совершил такой поступок. При обследовании в больнице, у Муратова диагностировали ожог глаз и конъюнктивы, роговица цела.

Инцидент произошел вчера вечером. Двое нападавших представились проводнику провожающими и вошли в вагон. Один из них выкрикнул: «Вот тебе за наших пацанов!» и облил Дмитрия Муратова красной краской.

Фото: "Новая газета. Европа"