Кремль признал значительные потери российской армии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал интервью Sky News 7 апреля. Он признал, что потери российской армии “значительные”, слова ведущего о потери тысяч солдат он не опроверг.

Потери российской армии Минобороны опубликовало с 24 февраля дважды. Последний раз 25 марта в ведомстве сообщили о 1 351 погибшем.

В интервью ведущий спросил Пескова, не унизительно ли потерять тысячи солдат, шесть генералов, сотни танков и другую технику. “У нас значительные потери, и это огромная трагедия для нас”, – заявил Песков. На замечание об унизительности сложившейся ситуации пресс-секретарь отметил, что “это неправильное понимание ситуации”. Военные преступления в Буче и других городах Украины он отрицал

После выхода интервью реакция была разная. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сказал, что верить Пескову нет оснований. Уже не раз были случаи, в том числе отравления, которые Кремль до сих пор отрицает.

Председатель комитета по иностранным делам Великобритании Том Тугендат назвал заявления Пескова «каталогом лжи» со стороны «чрезвычайной администрации», известной своим «обманом и мошенничеством». Доверять Пескову не стоит, его слова призваны только убедить россиян в позиции Кремля.

Бывший глава отдела России в МИ-6 Кристофер Стил и вовсе обвинил Россию в том, что она живет в параллельной реальности. И если они действительно верят в то, что говорят, то возникнут серьезные проблемы с переговорами.