Минобороны предложило украинским войскам сложить оружие в Мариуполе

Сообщение от начальника Национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева распространил " Интерфакс ". Гражданских будут выводить якобы в Запорожском направлении. "Всем сложившим оружие гарантируется сохранение жизни", - добавил Мизинцев.

Помимо гуманитарных целей с 10:00 до 13:00 предлагают провести "выход всех без исключения украинских вооруженных подразделений и иностранных наемников без какого-либо оружия и боеприпасов".

Мариуполь находится в оккупации с конца февраля. В городе постоянно идут бои, уничтожены или повреждены десятки гражданских объектов, склад Международного комитета Красного Креста. Красный Крест не может доставить гуманитарную помощь в город из-за постоянных боевых действий, не состоялись несколько попыток эвакуировать гражданских. В городе гуманитарная катастрофа.











Вчера Минобороны России предложило украинским войскам сложить оружие в Мариуполе. В ведомстве заявили о том, что планируют вывезти из горла 125 тысяч мирных жителей без участия Украины. Предыдущие заявления об открытии гуманитарных коридоров от Минобороны России не оправдались.