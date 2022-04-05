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#Новости

Минобороны предложило украинским войскам сложить оружие в Мариуполе

05.04.2022

Режим тишины должен наступить 5 апреля
Вчера Минобороны России предложило украинским войскам сложить оружие в Мариуполе. В ведомстве заявили о том, что планируют вывезти из горла 125 тысяч мирных жителей без участия Украины. Предыдущие заявления об открытии гуманитарных коридоров от Минобороны России не оправдались. 

Сообщение от начальника Национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева распространил "Интерфакс". Гражданских будут выводить якобы в Запорожском направлении. "Всем сложившим оружие гарантируется сохранение жизни", - добавил Мизинцев.

Помимо гуманитарных целей с 10:00 до 13:00 предлагают провести "выход всех без исключения украинских вооруженных подразделений и иностранных наемников без какого-либо оружия и боеприпасов".
Мариуполь находится в оккупации с конца февраля. В городе постоянно идут бои, уничтожены или повреждены десятки гражданских объектов, склад Международного комитета Красного Креста. Красный Крест не может доставить гуманитарную помощь в город из-за постоянных боевых действий, не состоялись несколько попыток эвакуировать гражданских. В городе гуманитарная катастрофа. 



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