Минобороны предложило украинским войскам сложить оружие в Мариуполе

Сообщение от начальника Национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева распространил "Интерфакс". Гражданских будут выводить якобы в Запорожском направлении. "Всем сложившим оружие гарантируется сохранение жизни", - добавил Мизинцев.
Помимо гуманитарных целей с 10:00 до 13:00 предлагают провести "выход всех без исключения украинских вооруженных подразделений и иностранных наемников без какого-либо оружия и боеприпасов".
Мариуполь находится в оккупации с конца февраля. В городе постоянно идут бои, уничтожены или повреждены десятки гражданских объектов, склад Международного комитета Красного Креста. Красный Крест не может доставить гуманитарную помощь в город из-за постоянных боевых действий, не состоялись несколько попыток эвакуировать гражданских. В городе гуманитарная катастрофа.