Минобороны России: кадры из Бучи – постановка

Министерство обороны России опровергло обвинения украинской стороны в убийстве мирных жителей в городе Буча Киевской области. Ни один местный житель не пострадал от насильственных действий, пока в нем находились российские войска, уверены в ведомстве.

Реакцию на фото и видео свидетельства гибели мирных жителей в городах Киевской области Минобороны опубликовало в своем Facebook. В заявлении отмечается, что в городе раздали 452 тонны гуманитарной помощи, местные жители Бучи свободно передвигались по городу и пользовались сотовыми телефонами.

Выезды из города не перекрывали, гражданские могли свободно выехать в северном направлении, в том числе в Беларусь. Южные окраины, добавили в Минобороны, круглосуточно обстреливали украинские войска крупнокалиберной артиллерией, танками и ракетными системами многопусковых ракет.

Также в министерстве заявили, что войска покинули город 30 марта, на следующий день после переговоров России и Украины в Стамбуле. Мэр Бучи Анатолий Федорук 31 марта подтверждал, что в городе нет российских военных. Это якобы подтверждает, что доказательства сфабрикованы, раз они появились только на четвертый день, когда в город прибыли войска Украины.

Также в Минобороны заметили, что все тела людей, чьи фотографии опубликованные киевским режимом, не сковываются через четыре дня, не имеют типичных пятен трупов, а в ранах несвернувшаяся кровь. Все это, по мнению российских военных, подтверждает то, что фотографии и видеокадры из Бучи – постановка для западных СМИ.

Агентства Reuters и AFP вчера опубликовало кадры из “освобожденного” российскими войсками города Буча. На улицах лежали десятки погибших мирных жителей, некоторые со связанными руками. Часть убитых пытались хоронить в братских могилах или сжечь. Мировое сообщество призвало расследовать все факты военных преступлений против мирного населения. Всего в Киевской области нашли убитыми 410 человек.