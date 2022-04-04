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Reuters: возле Киева нашли 410 убитых гражданских

04.04.2022

Все тела обследуют для сбора доказательств военных преступлений

Украинские власти обнаружили 410 тел убитых гражданских в городах возле Киева, сообщает Reuters. Их изучают в рамках расследования возможных военных преступлений российских войск. Некоторые свидетели настолько травмированы, что не могут говорить. 

После ухода российских войск из города Буча в нескольких десятках километров от Киева, очевидцы обнаружили на дорогах тела погибших мирных жителей. У многих были связаны руки, завязаны глаза, были убитые выстрелами в затылок женщины и старики. 

Из найденных погибших обследовано уже 140 тел. Власти призвали направить больше судмедэкспертов в полевой госпиталь в Киевской области. 

Российские власти опровергли обвинения, назвав видео с улиц разоренных городов провокацией, а тела гражданских –  постановкой.





Фото:  REUTERS/Mikhail Palinchak



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