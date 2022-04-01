Наемники из Сирии прибыли в Россию для отправки в Украину

Сегодня The New York Times сообщила о первых прибывших в Россию наемниках для переброски в Украину. Источники издания сообщают, что пока речь о 300 бойцах, но вербовщики планировали привлечь около 16 000 человек.

В число первых прибывших попали военные из элитной сирийской армии Tiger Force, воевавшей на стороне Башара Асада и сотрудничавшая с российской армией. Все они прошли проверку сирийских спецслужб.

Главная мотивация будущих участников “спецоперации” в Украине – деньги. За участие предлагают от 1000 до 2000 долларов в месяц. При возвращении в Сирию им предлагают премию в 3000 долларов. Компенсация за смерть составит 2800 долларов и еще по 600 долларов в месяц в течение года. В ряды наемников набирают мужчин от 20 до 45 лет с весом от 50 до 90 килограммов. Тем. Кто имеет боевой опыт, отдается предпочтение.

Центры по набору наемников, как выяснила Арабская служба BBC*, есть в 14 крупных городах Сирии. По словам одного из записавшихся в добровольцы, отобранные кандидатуры пройдут курс обучения в лагере боевой подготовки Хмеймим недалеко от Латакии, после чего их перебросят в Россию

Сирийские наемники в большинстве своем действительно соглашаются подписатьк контракт из-за денег. В Сирии из-за войны около 60% населения столкнулись с голодом, и дальше ситуация будет ухудшаться.





*ВВС с началом “спецоперации” в Украине начал блокировать Роскомнадзор за нарушение 149-ФЗ и распространение не соответствующих действительности материалов.