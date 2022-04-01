Начался новый раунд переговоров России и Украины

Сегодня продолжатся переговоры сторон в формате видеоконференции. Об этом сообщает “Настоящее время”*.

О возобновлении переговорного процесса заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что работа продолжается и “украинская сторона демонстрирует на переговорах понимание реальности по Донбассу и Крыму”. Участник делегации России Владимир Мединский также сказал, что позиции по Крыму и Донбассу неизменны. При этом окончательных планов по переговорам нет, уточняет “Интерфакс”.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя переговоры заметил, что пожар на нефтебазе “Роснефти” в Белгороде нельзя воспринимать как создание условий для продолжения мирного урегулирования конфликта.

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