Дело отказавшихся ехать на Украину росгвардейцев рассмотрят в закрытом режиме

С началом военной “спецоперации” росгвардейцы в нескольких частях России отказались отправиться в Украину. Их уволили, но теперь они оспаривают отстранение от службы, называя увольнение незаконным.

Дела отказавшихся росгвардейцев ведет адвокат Михаил Беньяш. Сегодня он сообщил в своем Telegram-канале о том, что подан иск от трех сотрудников ОМОН в Краснодарском крае. Но в Прикубанском райсуде Краснодара на предварительном заседании о восстановлении на работе суд удовлетворил ходатайство о передаче дела в Краевой суд. Более того, признано, что в ходе дела будут рассматриваться сведения содержащие государственную тайну, а именно о передвижении и дислокации войск в ходе “специальной военной операции”. Михаил Беньяш сообщил, что на это решение подадут жалобу.

По данным юриста “Агоры” Павла Чикова, 25 февраля капитан полиции Фарид Читав, командир взвода оперативной роты ОМОН «Пластун» Росгвардии по Краснодарскому краю, и 11 его бойцов из его роты отказались исполнить приказ командира отряда о пересечении границы с Украиной. Они находились в Крыму с 6 февраля на учениях “Заслон 2022”. Бойцы заявили, что этот приказ – незаконный. Ни у одного из них с собой не было ни заграничного паспорта, ни намерения покинуть территорию России. О командировке в Украину им никто не сообщал, и их служебные обязанности были исключительно на территории России.

Юристы начали проводить консультации для тех, кто не хочет выполнять подобные приказы или призываться в этом году. Всего за 10 дней работы к юристам обратился 721 человек, есть сведения более чем о тысяче военнослужащих и бойцов Росгвардии из семи городов России, которые отказались ехать в Украину.