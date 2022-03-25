Производители продуктов просят использовать логотипы «экстремистских» соцсетей

В Генпрокуратуру обратились производители продуктов. Они просят разрешить им использовать на упаковке логотипы соцсетей Facebook и Instagram компании Meta*, которую Тверской суд признал экстремистской.

Письмо поступило в Генпрокуратуру от «Руспродсоюза», пишет «Коммерсант». В компанию после признания организации экстремистской стали поступать сообщения от поставщиков и торговых сетей по поводу наличия на упаковке логотипов этих соцсетей. Бизнес опасается, что продукцию придется изымать из оборота и полностью переделывать упаковку.

Стоимость упаковки из полимера и картона с начала года выросла на 65-95%. Из-за санкций, введенных после начала «спецоперации» в Украине, появились сложности с такими закупками. Если заклеивать логотипы, посчитали в «Руспродсоюзе», могут начаться перебои с поставками, а также это потребует дополнительных затрат.

В Генпрокуратура, Минсельхозе и Минпромторге на вопросы издания о логотипах не ответили.

* Тверской суд Москвы признал Meta экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России 21 марта 2022 года. Решение суда не опубликовали в открытом доступе. Но существует статья, запрещающая публичную демонстрацию символики экстремистской организации.