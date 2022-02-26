Музей «Гараж» остановил работу над выставками из-за боевых действий РФ в Украине

The New Times приводит полный текст заявления «Гаража»:

«Команда Музея современного искусства “Гараж” приняла решение о приостановке работы над выставками и переносе их на время, когда в Украине прекратит разворачиваться человеческая и политическая трагедия. Мы не можем поддерживать иллюзию нормальности на фоне происходящих событий.

“Гараж” всегда был международной институцией, открытой для разных голосов, и мы категорически против действий, которые разделяют и изолируют. Мы видим себя частью большого мира, который не расколот войной.

Мы выполним все обязательства перед художниками, связанные с переносом проектов, над которыми до последнего велась доверительная и интенсивная работа. Мы благодарим за поддержку Анне Имхоф, Хелен Мартен, Саодат Исмаилову, Хаймо Цобернига и их студии и галереи, а также владельцев работ Лидии Мастерковой, с которыми мы готовили ее выставку, и надеемся на немедленное прекращение конфликта».