Би-би-си: мать опознала предположительно взятого в плен в Украине российского солдата

Родственники опознали одного из российских солдат на видеозаписях, размещенных в Сети. Как пишет Русская служба Би-би-си, это контрактник из Саратовской области Рафик Рахманкулов.

40-летняя жительница Саратовской области Наталья Дейнека сообщила агентству, что это ее 19-летний сын, который ушел в армию летом 2021 года, а затем подписал контракт с Минобороны.

Фото, предположительно, с его участием появилось на официальной странице главкома ВС Украины Валерия Залужного 24 февраля, в первый день действий, которые власти РФ называют «специальной военной операцией». Утверждалось, что на фотографии пленные российские солдаты. Позже в соцсетях и мессенджерах распространили видеоролики, на которых мужчина называет себя по имени и фамилии и говорит, что служит в подразделении инженерно-саперной роты.

Наталья Дейнека рассказала журналистам, что ее сыну в социальные сети отправили фотографии со страницы Залюжного неизвестные. После этого она связалась с начальником его воинской части в Подмосковье. Тот не отрицал, что Рахманкулов участвует в операции, и сказал, что контрразведка будет проверять информацию о нем. Подтверждения о том, что солдат попал в плен, женщине не дали, но успокоили, что по Женевской конвенции с ним ничего не случится.

Женщина рассказала, что ее сын подписал контракт, так как видел в военной карьере финансовые возможности в виде получения дохода и жилья. 23 февраля он сказал ей, что их часть перебрасывают к Украине, и о том, куда они попадут, он узнал только по прибытию.

Наталья Дейнека связалась с Комитетом солдатских матерей. В электронную приемную президента РФ она «пробиться» не смогла, дозвониться тоже не получилось. Информации о судьбе сына у нее нет.

Минобороны РФ с 24 февраля сообщает о том, что потерь в российской армии нет. Телеканал «Россия-24» назвал информацию о пленных солдатах фейком. Вице-премьер-министр Украины утром 26 февраля обратилась к Международному Красному Кресту с просьбой помочь вывезти в Россию тела погибших солдат.

Роскомнадзор утром 26 февраля потребовал от The New Times и еще девяти российских СМИ удалить «недостоверную информацию» о боевых действиях под угрозой блокировки и 5-миллионного штрафа.