Россия закрыла воздушное пространство для самолетов трех стран

Россия закрыла воздушное пространство для самолетов Болгарии, Польши и Чехии. Об этом сообщает Росавиация.

Авиакомпании British Airways и Virgin Atlantic объявили о том, что не будет использовать российское воздушное пространство в связи с этим решением и извинились перед пассажирами за неудобства. British Airways пообещала вернуть плату за отмененные рейсы, Virgin Atlantic заявила об увеличении времени полета по некоторым направлениям.

Ранее польская авиакомпания LOT объявила об отмене полетов в Москву и Санкт-Петербург с сегодняшнего дня. AirBaltic заявила об отмене рейсов в Россию до 26 марта «из-за повышенных рисков». Российская S7 сообщала об отмене полетов в Европу.

Семь стран: Великобритания, Эстония, Латвия, Чехия, Польша, Болгария и Украина закрыли воздушное пространство для самолетов российских авиакомпаний.