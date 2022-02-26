Вице-премьер-министр Украины попросила Красный Крест вывезти тела российских солдат

Вице-премьер Украины Ирина Верещук обратилась к Международному Красному Кресту с просьбой помочь вывезти «тысячи тел» российских солдат из страны.

«В Российской Федерации должны знать, сколько таких тел лежит на украинской земле», — заявила Ирина Верещук.

Минобороны РФ с начала военной операции сообщает об отсутствии потерь в российской армии. По данным ВСУ, погибли более 3,5 тыс. российских солдат, почти 200 попали в плен. «Новая газета» 25 февраля обратилась в Минобороны с просьбой предоставить официальные данные о потерях, так как это имеет общественное значение.

26 февраля советник президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович объявил, что вечером в Минобороны Украины заработает прямая линия для матерей российских солдат. По телефону они смогут узнать, есть ли их близкие в списках погибших или попавших в плен.

В 2015 году Владимир Путин изменил указ о гостайне и засекретил данные о потерях личного состава Минобороны «в мирное время в период проведения специальных операций». Российские власти называют текущий конфликт специальной военной операцией.