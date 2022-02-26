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Эстония закроет воздушное пространство для самолетов из РФ

26.02.2022

Ранее об этом заявили Польша, Чехия и Болгария

Власти Эстонии приняли решение закрыть воздушное пространство для самолетов всех российских авиакомпаний. Об этом сообщил министр экономики и инфраструктуры страны Таави Аас.

По его словам, сейчас власти Эстонии готовят предложение по соответствующему решению. Аас призвал другие страны Балтии сделать то же самое, «чтобы отрезать Россию от европейского воздушного пространства. Европа должна быть единой и решительной в своем ответе на вторжение», — заявил чиновник.

Ранее решение о закрытии воздушного пространства приняли власти Польши, Чехии и Болгарии.

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