Минобороны РФ сообщило о взятии Мелитополя

«После высадки морского десанта в районе населенного пункта Азовское российские подразделения совершили марш и, не встречая сопротивления, вошли в Мелитополь», — заявили в министерстве обороны.

Там утверждают, что местные жители приветствовали российских военнослужащих, «отдельные горожане старшего возраста выходили на улицы с красными флагами».

Сейчас войска РФ принимают меры для безопасности его жителей, «исключения провокаций со стороны украинских спецслужб и националистов», говорится в сообщении Минобороны.

Фото: Сегодня.UA