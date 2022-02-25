NYT: главная цель Путина за пределами Украины — то, что он называет «империей лжи»

Цель Путина за пределами Украины — то, что он называет «американской империей лжи», пишет The New York Times. По словам авторов, он ясно дал понять это, объявляя о вводе войск в соседнюю страну, заодно пригрозив «последствиями, с которыми вы никогда не сталкивались». Еще в одном выступлении, напоминает NYT, он заявил, что Россия «остается одной из самых могущественных ядерных держав».

«По сути, речь господина Путина, призванная оправдать вторжение, оказывается ближе к угрозе ядерной войны, чем любое заявление за последние десятилетия», — отмечает издание. Очевидная цель — предотвратить возможные военные действия Запада, показав, что он без колебаний пойдет на эскалацию. Это все, отмечает NYT, разрушает представление Европы о безопасности. Мир, долго бывший относительно стабильным после Второй мировой войны, вступает в новый, неопределенный и конфронтационный этап.

Издание вспоминает о поездках лидеров нескольких стран в Москву с переговорами и отмечает «искреннюю, и, возможно, наивную веру» в возможность урезонить российского президента. Владимир Путин «был заинтересован не в том, чтобы расправиться с порядком в Европе с помощью скальпеля, а в том, чтобы тупым ножом вырезать то, что принадлежит ему».

Говоря о начале войны в Украине, президент Франции Эммануэль Макрон произнес фразу: «Их свобода — это наша свобода». «Но ни одна европейская страна или США не станут рисковать жизнью для этой свободы», — пишет NYT, предполагая, что долгая война в Украине может в конечном итоге перейти на территорию Польши, Венгрии или Словакии. Еще один из сценариев в том, что Путин обратит внимание на Литву, Латвию и Эстонию.