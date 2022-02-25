Зеленский допустил переговоры с РФ о нейтральном статусе Украины

Владимир Зеленский выступил с новым видеообращением к народу.

«Сегодня мы слышали из Москвы о том, что там готовы говорить о нейтральном статусе Украины. <...> Я спросил сегодня у 27 лидеров Европы, будет ли Украина в НАТО. Все боятся, не отвечают. Мы не боимся, мы не боимся ничего, не боимся защищать нашу державу, мы не боимся России, мы не боимся говорить с Россией про все: про гарантии безопасности для нашей страны, про нейтральный статус», — заявил президент Украины.

При этом он отметил, что его стране необходимы гарантии и точная информация о государствах, которые готовы их предоставить. «Говорить об окончании этого вторжения — необходимо, про окончание этой войны — необходимо», — добавил Зеленский.

Верховная рада в 2014 году приняла закон об отмене внеблокового статуса Украины. Летом 2021-го была принята новая стратегия внешнеполитической деятельности. Она, по словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, исключает внеблоковый статус государства, так как одним из направлений внешней политики стало стремление к членству в ЕС и НАТО.

Россия выступает с требованием отказа от планов включения Украины в Североатлантический альянс. Это условие было в списке требований Москвы о гарантиях безопасности, направленным США и НАТО в декабре 2021 года. Переговоры по ним провалились, военно-политический блок заявил о неприемлемости условий России.

Ранним утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале вторжения в Украину, назвав это специальной военной операцией для «защиты людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Зеленский разорвал с Россией дипломатические отношения и ввел в стране военное положение.

Фото: скриншот из видео