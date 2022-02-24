Первый день войны

Министерство обороны рапортует, что российские войска заняли принадлежащий Украине остров Змеиный в Черном море. Корреспондент CBS в Киеве сообщает, что российские десантники находятся на подходе к Киеву. Пресс-служба Минобороны доложила, что российские части заняли территорию Чернобыльской АЭС, вышли к Херсону и разблокировали Северо-Крымский канал, восстановив тем самым подачу воды в Крым. Первый канал на своем сайте сообщает: "в результате ударов российских вооруженных сил выведены из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины.В том числе 11 аэродромов военно-воздушных сил, 3 командных пункта, пункт базирования военно-морских сил Украины, а также 18 радиолокационных станций зенитных-ракетных комплексов ПВО С-300 и «Бук — М1».Сбит боевой вертолет и четыре ударных беспилотных летательных аппарата «Байрактар ТБ-2».

Телеграм-канал главного редактор "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова со ссылкой на министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко пишет, что в результате военных действий в Украине погибли 57 человек и еще 169 человек ранены.

Более чем в 50 городах России прошли протестные акции против войны, полиция задержала более 1700 человек, сообщают правозащитники.

Фото с сайта Buzzfeed: украинец оплакивает убитого