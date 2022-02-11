Politico: переговорщики в Сенате США «зашли в тупик» по вопросу антироссийских санкций

Члены Сената США «зашли в тупик» по вопросу законопроекта об антироссийских санкциях. Переговоры шли неделю, пишет Politico.

Демократ Боб Менендес и республиканец Джим Риш сообщили, что в последние дни «столкнулись с препятствиями, в том числе по поводу объема санкций, которые нужно ввести в случае вторжения России в Украину». Они отметили, что время для переговоров подходит к концу на фоне роста напряженности на границе двух стран. Менендес сказал, что стороны «думают о другом способе продвижения вперед» в этом вопросе.

Республиканцы и демократы расходятся во мнениях относительно повода ввода санкций. Так, первые предлагают вводить санкции до вероятного вторжения Москвы в Украину, вторые настаивают на том, что меры должны появиться только в случае нападения. Стороны согласовали сам пакет ограничений. Он включает некоторые «авансовые» санкции, обосновывая их кибератаками в Украине.

Наибольшая сложность, пишет Politico, в списке ограничений для российских банков. Эти меры могут нанести побочный ущерб всей Европе, бизнес которой связан с Россией. Источники издания говорят, что европейские политики обращались к законодателям США по этому вопросу и просили сделать так, чтобы санкции не повлияли на европейскую торговлю. Также сенаторы не пришли к компромиссу по вопросу газопровода «Северный поток-2».

Сейчас в Сенате видят несколько путей разрешения разногласий. Это отказ от самых спорных положений и включение только тех мер, которые поддерживают обе стороны. Также это пакет экстренной помощи Украине и усиление защиты от кибератак. Кроме того, предлагается выпустить два отдельных законопроекта от республиканцев и демократов и провести по ним голосование.