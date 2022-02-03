NYT: с санкциями будет непросто — российскую экономику несколько лет дорабатывают для защиты от них

Российская экономика сейчас гораздо более готова к санкциям, чем несколько лет назад, пишет The New York Times. Со времен аннексии Крыма в 2014 году ее реструктурировали так, чтобы не зависеть от международных ограничений.

В частности, сообщает издание, Россия резко сократила использование доллара. В экономике страны накоплены большие валютные резервы, а некоторые бюджеты урезаны для того, чтобы сохранить финансовую систему и госинституты даже в условиях международной изоляции. Кремль переориентировал торговлю и стремился запустить импортозамещение, а российские финансовые чиновники «весьма горды работой, которую они проделали для защиты экономики от санкций».

Это, пишет издание, может объяснить уверенность российского президента и его требования к западным странам, а также показывает, что «господин Путин, похоже, готов организовать еще одно военное вторжение в Украину».

Запасы иностранной валюты, накопленные Банком Росси, газета называет самым важным укреплением экономики. Все страны резервируют валюту для покрытия долгов и других мер, но многие держат запасы в долларах США, а Россия постепенно отказывается от этой валюты. При этом с 2015 года в РФ накоплено резервов на 631 млрд долларов, это почти равно трети экономики страны, и является четвертыми по объему резервами в мире. Такие резервы можно использовать на поддержание курса рубля в ходе санкций или покрытия государственных трат. Сейчас доллар занимает 16% российского резерва, остальное хранится в евро, юанях и золоте.

В то же время, сократив расходы, Кремль удержал госдолг страны на уровне менее двух третей валютного резерва. Экономисты называют это прочным финансовым балансом и говорят, что в таких условиях «путинская Россия никогда не столкнется с финансовым и политическим кризисом, который потряс страну в 1998 году». Также Россия реструктурировала корпоративные долги для того, чтобы они были не в долларах, а в рублях.

Страна к тому же переориентировала часть торговли на Азию, а после 2014 года, когда были введены ограничения на ввоз европейских продуктов в ответ на санкции, смогла частично заменить импорт. «Хоть мир и высмеивал российские бри и пармезан из пальмового масла, многие потребители в стране теперь говорят, что довольны изменениями. Эпизод с сырами может казаться второстепенным, но он демонстрирует устойчивость Москвы к потребительскому дефициту», — пишет NYT.

Также, отмечает издание, российские власти научились сохранять лояльность важной политической и деловой элиты страны, которая и удерживает Владимира Путина у власти. Те, кто потерял свое заграничное жилье или инвестиции из-за санкций, смогли получить контракты в строительстве или энергетике. Что же касается зависимости от нефти и газа, то сейчас российские поставки очень нужны Европе.