На Украине вступил в силу закон о государственном языке

Печатные СМИ могут быть иноязычными при условии, что одновременно издается тираж на госязыке.

С 16 июля за неисполнение требований будет предусмотрена административная ответственность — штраф до 8,5 тыс. гривен (300 долларов), который будет увеличен при повторном нарушении.

С 2024 года наказание за «публичное унижение или оскорбление государственного языка» будет ужесточено. Следить за выполнением закона должен уполномоченный по защите государственного языка, а также «общественные активисты и неравнодушные граждане», которые будут фиксировать нарушения и присылать информацию о них в офис омбудсмена.