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Зеленский призвал провести саммит в «нормандском формате»

12.01.2022

Как сообщил офис президента Украины, глава государства заявил, что Киев готов к необходимым решениям в ходе нового форума

Накануне Владимир Зеленский принял внешнеполитического советника канцлера ФРГ Йенса Плетнера и дипломатического советника президента Франции Эммануэля Бонна. Оба посетили Киев для переговоров с главой офиса украинского лидера Андреем Ермаком, передает «Радио Свобода»*. Ермак отметил необходимость соблюдения режима полного прекращения огня, освобождения удерживаемых лиц и открытия контрольных пунктов въезда и выезда.

По данным Deutsche Welle, стороны договорились о продолжении контактов для организации очередного саммита.

*«Радио Свобода» включено Минюстом России в реестр «иностранных агентов»

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