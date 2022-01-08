NYT опубликовала возможную диспозицию войск РФ возле границы с Украиной

The New York Times составила карту, на которой показала, по ее данным, расположение российских войск вдоль границы с Украиной. Как пишет газета, они «угрожают» эскалацией конфликта и потенциально «могут открыть новый фронт». По информации издания, эти войска «окружают» Украину с трех сторон.

The New York Times поясняет, что составила карту на основе данных от украинских и западных чиновников, а также независимых военных аналитиков и спутниковых снимков.

Сообщается, что у границы с Украиной находятся 100 тыс. российских военных. Однако, по оценкам спецслужб США, Кремль разработал операцию с участием 175 тыс. военнослужащих, пишет NYT. Издание также отмечает, что, по мнению аналитиков, пока неясно, планирует ли Москва вторгнуться на территорию Украины.

На карте The New York Times указаны десять основных скоплений российских войск в пределах досягаемости украинской границы. Почти все они, по информации издания, включают артиллерию, тяжелую технику и танки.

Осенью 2021 года в западной прессе появилась информация, что Россия готовит вторжение на Украину. Затем с аналогичными заявлениями выступали официальные лица Запада. Россия категорически отрицает планы напасть на соседнюю страну.