Украина ввела санкции против причастных к строительству Крымского моста

Ввести ограничительные меры предложил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Санкции введены в отношении шести физлиц и 24 юрлиц, причастных к незаконному сооружению и эксплуатации железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив, организации пассажирского железнодорожного сообщения временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополь с территорией Российской Федерации и нанесения ущерба культурному наследию [Украины] на территории г. Севастополь», — говорится в заявлении СНБО.

Помимо этого, в санкционный список включили 18 физлиц, причастных к вынесению судебных решений об отчуждении имущества Крымской епархии Православной церкви Украины. Также санкции ввели против 52 физлиц, которые работают в администрации Крыма и Севастополя и, по мнению СНБО, «наносят существенный ущерб» национальным интересам Украины и безопасности украинского народа, пишет «Коммерсантъ».