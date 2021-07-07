Close

Дело журналистов DOXA должно быть прекращено

07.07.2021

Адвокаты утверждают, что у следствия нет ни одного доказательства, свидетельствующего о виновности журналистов
7 июля адвокат редактора DOXA Армена Арамяна Леонид Соловьев («Агора») подал главе следственной группы  СК ходатайство с требованием прекратить уголовное дело против четырех журналистов.  Это сообщение появилось на сайте журнала. 
Сотрудникам DOXA предъявили обвинение в вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия, представляющие опасность для их жизни и здоровья, совершенное группой лиц посредством интернета — Ст. 151.2  Ч.2 УК — дотрех лет лишения свободы. Причиной возбуждения дела стал видеоролик, выложенный на Youtube-канале DOXA в преддверии акции в поддержку Алексея Навального. Самого политика задержали по прилете в Россию еще 17 января 2021 года.

Адвокаты утверждают, что ни допрошенные свидетели, ни лингвистическая экспертиза видеообращения журналистов никак не указывают на совершение ими правонарушения, предусмотренного  статьей УК, которую им предъявляют.

The New Times выражает свою поддержку коллегам  из студенческого журнала , которых преследуют за их профессиональную деятельность по информированию сограждан о реальном положении дел в столице России, и в студенческом сообществе, в частности. 



×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.