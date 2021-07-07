Дело журналистов DOXA должно быть прекращено

Сотрудникам DOXA предъявили обвинение в вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия, представляющие опасность для их жизни и здоровья, совершенное группой лиц посредством интернета — Ст. 151.2 Ч.2 УК — дотрех лет лишения свободы. Причиной возбуждения дела стал видеоролик, выложенный на Youtube-канале DOXA в преддверии акции в поддержку Алексея Навального. Самого политика задержали по прилете в Россию еще 17 января 2021 года.
Адвокаты утверждают, что ни допрошенные свидетели, ни лингвистическая экспертиза видеообращения журналистов никак не указывают на совершение ими правонарушения, предусмотренного статьей УК, которую им предъявляют.
The New Times выражает свою поддержку коллегам из студенческого журнала , которых преследуют за их профессиональную деятельность по информированию сограждан о реальном положении дел в столице России, и в студенческом сообществе, в частности.