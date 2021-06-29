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Пришли к журналистам "Проекта"

29.06.2021

У главного редактора издания "Проект" Романа Баданина, его заместителя Михаила Рубина и журналиста —расследователя Марии Жолобовой прошли обыски после того , как издание анонсировало расследование о многомиллиардной недвижимости родственников главы МВД  генерала Колокольцева — обложка видео-расследования выше. Издание выпустило расследование как только в квартиры авторов пришли следователи.
Все утро ( а обыски начались в 7 утра) журналисты "Проекта" вели репортаж в своем Telegram—канале .
Как пишет телеграмм-канал "Проекта" как минимум два обыска из трех связаны с делом Ильи Трабера —  это дело о клевете в отношении предпринимателя Ильи Трабера (ч. 2 ст.128.1 УК РФ ), сообщила адвокат Анна Богатырева телеканалу «Дождь».

Мария Жолобова и Роман Баданин были авторами фильма "Питерские Отец и сын".
На момент последней записи, 12:57 вторника , 29 июня, у Романа Баданина и Марии Жолобовой обыски завершились : у Баданина изъяли два ноутбука, у Жолобовой — ноутбуки, мобильные телефоны, флешки, симкарты. У Романа и его адвоката взяли подписку о неразглашении. Обыски прошли так же у близких журналистов. Михаила Рубина повезли еще  на один обыск в другую квартиру. Марию Жолобова сейчас должны отвезти на допрос. К дому Романина Баданина приехал автозак.
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