Павел Чиков: Эффект казанского шутинга

Соцсети (очевидно, речь о ВКонтакте) по требованию Роскомнадзора заблокировали более 300 публикаций с упоминанием казанского шутинга.

В Минеральных Водах возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Подросток в чате колледжа написал «завтра будет стрельба». Губернатор Ставрополья отреагировал в инстаграме.

В Петербурге подросток написал во «ВКонтакте» одноклассникам фразу: «В четверг в школу не идите». Полиция проводит проверку, изъяла компьютер и телефон.

Сегодня там же в Петербурге задержали парня, который попытался пройти в учебное заведение в страйкбольной форме.

В Москве прямо сейчас ищут двух подростков, которые публично заявили о планах напасть на школу.

Три дня назад в Москве 16-летний школьник рассказал своей подруге, что планирует прийти в школу и устроить массовый расстрел людей. Полиция его задержала и изъяла пневматическое оружие.

15 мая в Северной Осетии два ученика 9 класса сообщили о минировании своей школы. Возбуждено дело по той же статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Май-июнь - самые нервные месяцы у школьников, в первую очередь, выпускных классов. Традиционно отмечается всплеск суицидов и нервных срывов. Именно сейчас подросткам особенно нужны внимание, участие и забота. При этом казанский инцидент подталкивает к героизации шутера и романтизации убийств, провоцирует подражателей и хайпожоров.

Одновременно повышен уровень тревожности у учителей, родителей и учеников. Силовики ориентированы на выявление и жесткую реакцию.

Здесь, безусловно, нужно разделять по-глупости сказанные слова и реальные намерения и возможности. Реакция, конечно, должна быть быстрой, но адекватной ситуации. Множить уголовные дела за слова нет никакого смысла, но и игнорировать информацию о приготовлении к нападениям нельзя.

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